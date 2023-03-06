«Челси» хочет заменить Силву Гвардиолом

«Челси» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб видит в 21-летнем хорвате замену 38-летнему Тьяго Силве. Действующий контракт Гвардиола с «РБ Лейпцигом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провёл в футболке немецкого клуба 29 матчей, забив в них два мяча. За «РБ Лейпциг» защитник выступает с лета 2021 года, ранее он защищал цвета загребского «Динамо».

На счету опытного Силвы в нынешнем сезоне две голевые передачи в 27 встречах за «Челси».