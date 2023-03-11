Поттер: «Ковачич очень важный игрок для «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил, насколько важным игроком для команды является полузащитник Матео Ковачич, у которого есть контракт с «пенсионерами» до 2024 года. Напомним, ранее сообщалось, что хорват может покинуть команду следующим летом. В его услугах якобы заинтересован «Манчестер Сити».

«Он был капитаном в последних двух матчах, это показывает то, какое влияние Матео оказывает на команду. Я считаю Ковачича очень важным футболистом для «Челси», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Ковачич проводит уже свой пятый сезон за «Челси» после перехода из мадридского «Реала». Матео в нынешнем сезоне отметился всего одной голевой передачей в чемпионате Англии.