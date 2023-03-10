«Челси» претендует на новичка сборной Бразилии

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Рафаэль Вейга заинтересовал лондонский «Челси».

27-летний футболист не слишком известен среди любителей европейского футбола, поскольку всю карьеру проводит на родине. Недавно атакующий хавбек получил свой первый вызов в состав сборной Бразилии, а уже летом может состояться его переезд в один из клубов ведущих лиг Европы. По сведениям Goal, интерес к звезде бразильского чемпионата проявляет «Челси». Также на игрока претендуют другие представители Английской премьер-лиги.

Рафаэль Вейга оценён порталом Transfermarkt в 12 млн евро. В его активе 66 голов и 23 голевые передачи в 203 поединках за «Палмейрас».