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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» претендует на новичка сборной Бразилии

10 Марта 2023 • 23:33 Комментировать
Лестер
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Челси
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Через 16 ч. 59 мин.

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Рафаэль Вейга заинтересовал лондонский «Челси».

27-летний футболист не слишком известен среди любителей европейского футбола, поскольку всю карьеру проводит на родине. Недавно атакующий хавбек получил свой первый вызов в состав сборной Бразилии, а уже летом может состояться его переезд в один из клубов ведущих лиг Европы. По сведениям Goal, интерес к звезде бразильского чемпионата проявляет «Челси». Также на игрока претендуют другие представители Английской премьер-лиги.

Рафаэль Вейга оценён порталом Transfermarkt в 12 млн евро. В его активе 66 голов и 23 голевые передачи в 203 поединках за «Палмейрас».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Сборная Бразилии Рафаэль Вейга трансферы футбола - лето 2023
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