Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» переиграл «Лестер» в матче с уймой голевых моментов

11 Марта 2023 • 19:59 Комментировать
Лестер
1:3
Челси
окончен

«Челси» наконец-то прорвало в 2023 году. «Синие» результативно провели гостевой матч с «Лестером» в 27-м туре Премьер-лиги. В дебюте серия подач гостей, и Бен Чилуэлл в касание послал мяч в сетку ворот бывшей команды. Жоау Фелиш оказался один на один с голкипером, перебросил его и попал в перекладину. Кирнан Дьюсбери-Холл сыграл аналогично, но там еще был и рикошет. Фелиш снова был на острие и наконец-то забил свой гол, но судья его отменил - вне игры. А  вот Патсон Дака забил по правилам хлестким ударом метров с 20. На 45-й минуте голкипер гостей дважды спас свою команду, а в ответ Кай Хаверц на грани офсайда получил мяч и перебросил вратаря. После перерыва Тимоти Кастань едва не сравнял счет, но защитник остановил мяч на ленточке. Точку поставил Матео Ковачич, который расстрелял ворота после скидки головой от Михаила Мудрика.

«Челси» победил во втором матче подряд и пока остается на 10-м месте, «Лестер» - 16-й.

Протокол игры  
Лестер1:3Челси
  11'Чилуэлл Бен (0:1)
(1:1) Дака Патсон39'  
  45'Хаверц Кай (1:2)
  78'Ковачич Матео (1:3)
Уорд Дэнни IIАмарти Даниэль 66' (Сумаре Бубакари ( 66') Суттар ГарриФас Ваут  19'  87'Рикарду Перейра II  51'Кастань ТимотиДьюсбери-Холл КирнанМенди Нампали 66' (Тете ( 66') Мэддисон Джеймс 90' (Эванс Джонни ( 90') Ихеаначо Келечи 76' (Варди Джейми ( 76') Дака Патсон 66' (Барнс Харви ( 66')
Запасные: Иверсен ДаниэльПрат ДеннисНдиди УилфредТомас Люк
Аррисабалага КепаФофана Уэсли  13' 86' (Бадьяшиль Бенуа ( 86') Кулибали КалидуКукурелья Марк  31'Лофтус-Чик Рубен 73' (Пулишич Кристиан ( 73') Фернандес ЭнцоКовачич МатеоЧилуэлл Бен 73' (Чалоба Трево ( 73') Мудрик Михаил 82' (Чуквуэмека Карни ( 82') Хаверц КайФелиш Жоау 46' (Галлахер Конор ( 46')
Запасные: Мадуэке НониБеттинелли МаркусДжеймс Рис IIЗакария ДенисЗиеш Хаким
11 марта. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
6.40 5.00 1.46
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Брайтон Брайтон
2
2
3.30 3.50 2.22
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
1
0
2.75 3.20 2.75
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Челси Челси
1
3
3.95 3.65 1.95
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
1
1.50 4.50 6.60
Видео
11.03.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.20 5.80 1.32
Видео
12.03.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.20 4.00 1.68
Видео
12.03.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.98 3.45 4.00
Видео
12.03.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
1.40 5.20 7.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.68 3.80 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
20:23 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Борнмута»: «Большой и заслуженный результат»
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» впервые за 12 туров проиграл в АПЛ
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» победил в матче с «Брентфордом» благодаря голу на первой минуте
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переиграл «Лестер» в матче с уймой голевых моментов
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» легко разобрался с «Ноттингем Форест»
19:56 · Англия. Премьер-лига
Харрисон забивал и своим, и чужим, «Лидс» не проиграл «Брайтону»
19:34 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» озвучил состав на матч с «Кристал Пэлас»
18:51 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» Клоппа чаще проигрывал командам из зоны вылета, чем командам из зоны Лиги чемпионов
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Лосано договорился с топ-клубом АПЛ
18:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Борнмут» заслуженно одержал победу»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Это вам не «Манчестер Юнайтед» громить: «Ливерпуль» проиграл последней команде АПЛ 6
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик неожиданно попал в стартовый состав «Челси»
Все новости
Рекомендуем