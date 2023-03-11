«Челси» переиграл «Лестер» в матче с уймой голевых моментов

«Челси» наконец-то прорвало в 2023 году. «Синие» результативно провели гостевой матч с «Лестером» в 27-м туре Премьер-лиги. В дебюте серия подач гостей, и Бен Чилуэлл в касание послал мяч в сетку ворот бывшей команды. Жоау Фелиш оказался один на один с голкипером, перебросил его и попал в перекладину. Кирнан Дьюсбери-Холл сыграл аналогично, но там еще был и рикошет. Фелиш снова был на острие и наконец-то забил свой гол, но судья его отменил - вне игры. А вот Патсон Дака забил по правилам хлестким ударом метров с 20. На 45-й минуте голкипер гостей дважды спас свою команду, а в ответ Кай Хаверц на грани офсайда получил мяч и перебросил вратаря. После перерыва Тимоти Кастань едва не сравнял счет, но защитник остановил мяч на ленточке. Точку поставил Матео Ковачич, который расстрелял ворота после скидки головой от Михаила Мудрика.

«Челси» победил во втором матче подряд и пока остается на 10-м месте, «Лестер» - 16-й.