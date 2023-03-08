Ещё один клуб АПЛ нацелился на Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт заинтересовал «Ньюкасл».

Звёздный воспитанник академии «синих» пока не смог согласовать условия нового контракта с клубом, в то время как действующее соглашение истекает уже по окончании следующего сезона. Основным претендентом на Маунта считается «Ливерпуль», давно следящий за ситуацией, однако мерсисайдцам придётся выдержать конкуренцию со стороны других представителей Премьер-лиги. Как сообщает Goal, число заинтересованных в приобретении 24-летнего игрока недавно пополнил «Ньюкасл».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость атакующего хавбека сборной Англии в 75 млн евро.