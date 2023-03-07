Маунт не требовал у «Челси» зарплату 340 тысяч евро в неделю

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт не требовал у руководства зарплату в размере 340 тысяч евро. По информации от журналиста Саймона Филлипса, эти слухи не соответствуют действительности.

Тем не менее, к сегодняшнему дню уже известно, что Маунт успел отклонить сразу несколько предложений «Челси» по новому контракту. Мэйсона не устраивала финансовая часть сделки. Англичанин хочет зарабатывать на уровне Риса Джеймса, который в этом сезоне продлил соглашение, по которому зарабатывает около 280 тысяч евро в неделю.

Напомним, Маунт является воспитанником «Челси» и проводит свой четвёртый сезон за взрослую команду. За ситуацией с игроком активно следит «Ливерпуль».