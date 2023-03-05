«Челси» пока не ведёт переговоров по Собослаи

«РБ Лейпциг» и «Челси» не обсуждают трансфер полузащитника Доминика Собослаи.

Недавно английские СМИ сообщили о стартовавших переговорах между клубами по трансферу венгерского футболиста. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» отправлял скаутов для ознакомления с игрой 22-летнего атакующего хавбека, однако никаких переговоров пока не велось. В подписании игрока также заинтересованы другие клубы.

Доминик Собослаи оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро. В текущем сезоне он провёл 32 матча за «РБ Лейпциг» во всех соревнованиях, записав себе в актив пять голов и 13 результативных передач.