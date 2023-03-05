Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» пока не ведёт переговоров по Собослаи

05 Марта 2023 • 20:22 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия М
11.03 17:30

«РБ Лейпциг» и «Челси» не обсуждают трансфер полузащитника Доминика Собослаи.

Недавно английские СМИ сообщили о стартовавших переговорах между клубами по трансферу венгерского футболиста. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» отправлял скаутов для ознакомления с игрой 22-летнего атакующего хавбека, однако никаких переговоров пока не велось. В подписании игрока также заинтересованы другие клубы.

Доминик Собослаи оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро. В текущем сезоне он провёл 32 матча за «РБ Лейпциг» во всех соревнованиях, записав себе в актив пять голов и 13 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Доминик Собослаи трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2
2
2.75 3.15 2.80
Видео
62 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
0
2.24 3.70 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с приоритетными позициями для усиления в летнее окно
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не ведёт переговоров по Собослаи
20:03 · Англия. Премьер-лига
​Перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ» над «Энфилдом» пролетел самолёт с баннером
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 1
18:54 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» ушёл от поражения в матче с «Эвертоном»
18:33 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» озвучили составы на очную битву
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует выкупить Кулушевски
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг не планирует менять клуб
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд не смог смотреть, как «Манчестер Юнайтед» поднимает трофей
15:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о Каземиро
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола готов пожертвовать игроком ради Гвардиола 1 слухи
14:15 · Англия. Премьер-лига
​В Англии могут ввести лимит на легионеров
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего за 80 млн евро 1
13:47 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» принял решение по судьбе Мойеса после 0:4
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» нацелились на одного вратаря
Все новости
Рекомендуем