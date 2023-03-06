Нкунку пропустит из-за травмы как минимум две недели

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку выбыл из-за повреждения как минимум на две недели, делится Get French Football News.

Напомним, что один из самых результативных игроков этого немецкого коллектива выбыл из строя после пятничной игры с дортмундской «Боруссией» в рамках Бундеслиги (1:2). У него обнаружен небольшой разрыв мышц левого бедра.

Соответственно, футболист пропустит ответный поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится в Манчестере на «Этихад Стэдиум» 14 марта. Первая игра, прошедшая в Лейпциге в конце февраля, завершилась ничьей – 1:1.

На счету Нкунку в текущем сезоне 17 голов и пять ассистов во всех официальных турнирах.