Гвардиол хочет покинуть «РБ Лейпциг» следующим летом

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола в грядущее межсезонье хочет сменить клубную прописку. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, хорват будет активно настаивать на уходе, если «красные быки» получат предложение в размере 100 миллионов евро и при этом откажутся его отпускать.

Гвардиол хочет перебраться именно в Английскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси». Ранее руководство «РБ Лейпцига» заявило о намерении сохранить Йошко на следующий сезон.

Гвардиол ранее признавался, что с самого детства поддерживает «Ливерпуль». Хорват не стал отрицать, что мечтает стать игроком «скаузеров».