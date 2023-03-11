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Гвардиол хочет покинуть «РБ Лейпциг» следующим летом

11 Марта 2023 • 14:56 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия М
Через 1 ч. 37 мин.

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола в грядущее межсезонье хочет сменить клубную прописку. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, хорват будет активно настаивать на уходе, если «красные быки» получат предложение в размере 100 миллионов евро и при этом откажутся его отпускать.

Гвардиол хочет перебраться именно в Английскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси». Ранее руководство «РБ Лейпцига» заявило о намерении сохранить Йошко на следующий сезон.

Гвардиол ранее признавался, что с самого детства поддерживает «Ливерпуль». Хорват не стал отрицать, что мечтает стать игроком «скаузеров».

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БОРУССИЯ М
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