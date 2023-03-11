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«РБ Лейпциг» за полтайма разгромил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

11 Марта 2023 • 19:25 Комментировать
РБ Лейпциг
3:0
Боруссия М
окончен

В 24-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» доминировал в игре с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости получили право на пенальти, Алассан Плеа пробил слабо, и голкипер потащил. Довольно быстро после перехвата мяча Тимо Вернер вколотил мяч в ближнюю девятку.  Вскоре Плеа начудил у своих ворот - 11-метровый. С точки уверенно нанес удар Эмиль Форсберг - 2:0. Юссуф Поульсен пробил в перекладину. А в следующей атаке он сделал скидку во вратарскую, и Йошко Гвардиол сделал счет разгромным.

«РБ Лейпциг» вышел на третье место, противник - 10-й.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:0Боруссия М
(1:0) Вернер Тимо58'  
(2:0) Форсберг Эмиль71'  
(3:0) Гвардиол Йошко81'  
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум Давид  53' 77' (Хальстенберг Марсель ( 77') Собослаи ДоминикАйдара Амаду 87' (Ольмо Дани ( 87') Лаймер Конрад 87' (Кампль Кевин ( 87') Форсберг Эмиль 87' (Симакан Мохамед ( 87') Андре СилваВернер Тимо 76' (Поульсен Юссуф ( 76')
Запасные: Клостерманн ЛукасКларк КейденНюланд Эрьян
Зиппель ТобиасСкалли ДжозефИтакура КоЭльведи НикоНец ЛукаКрамер КристофКоне Куадио 90' (Телалович Семир ( 90') Хофманн Йонас 90' (Фрауло Оскар ( 90') Нойхаус Флориан 72' (Вольф Ханнес ( 72') Плеа Алассан 72' (Штиндль Ларс ( 72') Тюрам Маркус 90' (Херрманн Патрик ( 90')
Запасные: Лайнер ШтефанНгуму НатанФридрих МарвинДиммер Флориан
11 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах РБ Лейпциг
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