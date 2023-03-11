«РБ Лейпциг» за полтайма разгромил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

В 24-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» доминировал в игре с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости получили право на пенальти, Алассан Плеа пробил слабо, и голкипер потащил. Довольно быстро после перехвата мяча Тимо Вернер вколотил мяч в ближнюю девятку. Вскоре Плеа начудил у своих ворот - 11-метровый. С точки уверенно нанес удар Эмиль Форсберг - 2:0. Юссуф Поульсен пробил в перекладину. А в следующей атаке он сделал скидку во вратарскую, и Йошко Гвардиол сделал счет разгромным.

«РБ Лейпциг» вышел на третье место, противник - 10-й.