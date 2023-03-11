«РБ Лейпциг» за полтайма разгромил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

В 24-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» доминировал в игре с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости получили право на пенальти, Алассан Плеа пробил слабо, и голкипер потащил. Довольно быстро после перехвата мяча Тимо Вернер вколотил мяч в ближнюю девятку. Вскоре Плеа начудил у своих ворот - 11-метровый. С точки уверенно нанес удар Эмиль Форсберг - 2:0. Юссуф Поульсен пробил в перекладину. А в следующей атаке он сделал скидку во вратарскую, и Йошко Гвардиол сделал счет разгромным.
«РБ Лейпциг» вышел на третье место, противник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Вернер Тимо58'
|(2:0) Форсберг Эмиль71'
|(3:0) Гвардиол Йошко81'
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид 53'77' (Хальстенберг Марсель (77') •Собослаи Доминик•Айдара Амаду87' (Ольмо Дани (87') •Лаймер Конрад87' (Кампль Кевин (87') •Форсберг Эмиль87' (Симакан Мохамед (87') •Андре Силва•Вернер Тимо76' (Поульсен Юссуф (76')
Запасные: Клостерманн Лукас•Кларк Кейден•Нюланд Эрьян
Зиппель Тобиас•Скалли Джозеф•Итакура Ко•Эльведи Нико•Нец Лука•Крамер Кристоф•Коне Куадио90' (Телалович Семир (90') •Хофманн Йонас90' (Фрауло Оскар (90') •Нойхаус Флориан72' (Вольф Ханнес (72') •Плеа Алассан72' (Штиндль Ларс (72') •Тюрам Маркус90' (Херрманн Патрик (90')
Запасные: Лайнер Штефан•Нгуму Натан•Фридрих Марвин•Диммер Флориан
11 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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