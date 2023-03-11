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Роджерс: «Буду рад снова увидеть Фофана»

11 Марта 2023 • 10:35 Комментировать
Лестер
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Челси
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Через 6 ч. 43 мин.

Тренер «Лестера» Брендан Роджерс с нетерпением ждёт встречи со своим бывшим подопечным Уэсли Фофана. Напомним, сегодня французский центральный защитник впервые сыграет против своей бывшей команды в составе лондонского «Челси».

«Буду очень рад снова увидеть Фофана. Он блестяще играл под моим руководством. Уэсли – молодой игрок. Я понимаю то, что произошло, и почему он решил уйти», – заявил Роджерс на пресс-конференции.

Фофана является вторым самым дорогим защитником в истории футбола. Француза летом купили за 80,40 миллионов евро. Больше стоил только Виргил ван Дейк, перешедший в 2018 году из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Брендан Роджерс Уэсли Фофана
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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