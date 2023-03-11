Роджерс: «Буду рад снова увидеть Фофана»

Тренер «Лестера» Брендан Роджерс с нетерпением ждёт встречи со своим бывшим подопечным Уэсли Фофана. Напомним, сегодня французский центральный защитник впервые сыграет против своей бывшей команды в составе лондонского «Челси».

«Буду очень рад снова увидеть Фофана. Он блестяще играл под моим руководством. Уэсли – молодой игрок. Я понимаю то, что произошло, и почему он решил уйти», – заявил Роджерс на пресс-конференции.

Фофана является вторым самым дорогим защитником в истории футбола. Француза летом купили за 80,40 миллионов евро. Больше стоил только Виргил ван Дейк, перешедший в 2018 году из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,65 миллионов евро.