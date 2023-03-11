Кулибали: «Победа над «Боруссией» Дортмунд далась нам очень сложно»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, на стадии ⅛ финала «пенсионеры» по сумме двух матчей взяли верх над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:1.

«Победа над «Боруссией» Дортмунд далась нам очень сложно. Тем не менее, мы сделали это и закончили матч с хорошими ощущениями. Победа была очень важна для каждого: для игроков, болельщиков и тренерского штаба», – заявил Кулибали в интервью официальному сайту «Челси».

Кулибали выходил в основном составе «Челси» в пяти последних матчах во всех турнирах. Прошлым летом «синие» приобрели игрока у «Наполи» за 38 миллионов евро.