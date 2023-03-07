«Лестер» определился с ценником Мэддисона, на которого претендуют топ-клубы

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может сменить клуб после завершения сезона.

26-летний игрок по-прежнему не согласовал с «лисами» новый контракт, в то время как действующий договор рассчитан до 2024 года. Ситуацией готовы воспользоваться гранды Премьер-лиги, планирующие приобрести Мэддисона по сниженной цене грядущим летом. По данным журналиста Джона Перси, «Лестер» оценивает свою звезду более чем в 68 млн евро. Главным претендентом на атакующего хавбека считается «Тоттенхэм».

Стоимость Джеймса Мэддисона, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 55 млн евро.