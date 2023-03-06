Лофтус-Чик: «Уровень Поттера не должен вызывать сомнений, особенно после его работы в «Брайтоне»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик не сомневается в тренерском классе Грэма Поттера, который пока всё никак не может преуспеть на «Стэмфорд Бридж». Под руководством англичанина команда сейчас идёт на десятом месте в Премьер-лиге всего с двумя забитыми голами в последних семи матчах во всех турнирах.

«Мы определённо в долгу перед тренером. Он фантастический специалист, об этом нельзя даже спорить. Уровень Поттера не должен вызывать сомнения, особенно после его работы в «Брайтоне», – цитирует Лофтуса-Чика Standard Sport.

Ранее ходили слухи, что Поттера могут уволить и до конца нынешнего сезона. Возможно, это случится, если «Челси» завтра не сможет пройти дортмундскую «Боруссию» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Первый поединок «синие» проиграли на выезде 0:1.