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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс: «Нам просто не повезло»

12 Марта 2023 • 00:56 Комментировать
Лестер
1:3
Челси
окончен

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лестер» проиграл в домашнем матче «Челси», потерпев пятое поражение кряду. Такой неудачной серии у команды не было уже почти десять лет. Тем не менее, наставник «Лестера» Брендан Роджерс отказывается считать кризис системным. Он считает, что причиной поражения были пропущенные по глупости голы.

- Мы пропустили глупый первый гол с нашей точки зрения, хотя глупыми я бы назвал все три. У нас были шансы, но мы не использовали их, в отличие от соперника. Жаль, потому что по игре все выглядело очень прилично вплоть до того, как мы остались вдесятером. Остается радоваться настрою команды, который был, было желание бороться, нам просто не повезло, - цитирует слова Роджерса Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Брендан Роджерс
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