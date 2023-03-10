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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Арсенал» – главные претенденты на трансфер Макаллистера

10 Марта 2023 • 15:49 Комментировать
Лестер
...
Челси
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11.03 18:00

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер является трансферной целью двух лондонских топ-клубов. По информации от TyC Sports, аргентинец интересен «Челси» и лидеру Английской премьер-лиги «Арсеналу».

Напомним, что обе команды пытались подписать Алексиса зимой, но руководство «Брайтона» настояло на том, что чемпион мира не продаётся. Теперь «Арсенал» и «Челси» будут готовы возобновить свои попытки летом.

Макаллистер отметился 6 голами и ассистом в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. «Арсенал» и «Челси» ранее также проявляли интерес к другому полузащитнику «Брайтона» – Мойсесу Кайседо.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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