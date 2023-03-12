Поттер: «Очень хорошая неделя»

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лестер» проиграл в домашнем матче «Челси», потерпев пятое поражение кряду. Но если наставник «лис» Брендан Роджерс считает, что его команде просто не повезло, то его коллега-оппонент из «Челси» Грэм Поттер уверен в том, что «Челси» заслужил победу - он рад такому окончанию недели.

- Это было очень хорошее окончание недели, три победы над «Лидсом», «Боруссией» и сейчас. Это говорит о том, что команда развивается и прогрессирует. Игра была непростой, но я считаю, что мы заслужили эту победу, - цитирует слова Поттера Sky Sports.