Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку по-прежнему рассчитывает остаться в «Интере»

11 Марта 2023 • 00:12 Комментировать
Специя
2:1
Интер Милан
окончен

Нападающий Ромелу Лукаку, выступающий за «Интер» на правах аренды из «Челси», не изменил своих планов.

Бельгиец активно настаивал на своём возвращении в миланскую команду перед началом текущего сезона, чего в итоге и добился. Лукаку не удалось проявить себя из-за многочисленных травм, и на прошлой неделе некоторые ресурсы сообщили о готовности форварда вернуться в «Челси» грядущим летом. Впрочем, как отмечает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на гендиректора «нерадзурри» Джузеппе Маротту, футболист по-прежнему надеется остаться в «Интере» на постоянной основе.

В скором времени клубу предстоит обсудить с «Челси» условия выкупа Лукаку либо продление его аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 15:30
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 5.00 1.46
Видео
11.03.23 в 18:00
Лидс Лидс
Брайтон Брайтон
3.30 3.50 2.22
Видео
11.03.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.75
Видео
11.03.23 в 18:00
Лестер Лестер
Челси Челси
3.95 3.65 1.95
Видео
11.03.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.50 4.50 6.60
Видео
11.03.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.20 5.80 1.32
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за вратаря «Брентфорда»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку по-прежнему рассчитывает остаться в «Интере»
10 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Гимараэсом, на которого претендуют «Реал» и «Челси»
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» претендует на новичка сборной Бразилии
23:12 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может продолжить карьеру на родине
23:07 · Англия. Премьер-лига
Усик: «Мудрик может привезти четвёртый «Золотой мяч» на Украину» 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 марта 2023
22:53 · Англия. Премьер-лига
Конте может заменить Моуринью в «Роме» слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 марта 2023
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 марта 2023
22:15 · Англия. Премьер-лига
Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 АПЛ
22:06 · Англия. Премьер-лига
Салах назвал свой любимый гол в АПЛ
21:56 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ готовы перехватить Камаду у «Боруссии» Дортмунд
21:30 · Англия. Премьер-лига
Компани рассказал, кто из тренеров оказал на него наибольшее влияние
21:19 · Англия. Премьер-лига
Ещё один клуб АПЛ нацелился на Абрахама
Все новости
Рекомендуем