Лукаку по-прежнему рассчитывает остаться в «Интере»

Нападающий Ромелу Лукаку, выступающий за «Интер» на правах аренды из «Челси», не изменил своих планов.

Бельгиец активно настаивал на своём возвращении в миланскую команду перед началом текущего сезона, чего в итоге и добился. Лукаку не удалось проявить себя из-за многочисленных травм, и на прошлой неделе некоторые ресурсы сообщили о готовности форварда вернуться в «Челси» грядущим летом. Впрочем, как отмечает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на гендиректора «нерадзурри» Джузеппе Маротту, футболист по-прежнему надеется остаться в «Интере» на постоянной основе.

В скором времени клубу предстоит обсудить с «Челси» условия выкупа Лукаку либо продление его аренды.