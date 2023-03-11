Поттер: «У Хаверца есть всё, чтобы много забивать и отдавать ассисты»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился впечатлениями от работы с Каем Хаверцем. Напомним, на счету немца пять голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«У меня нет никаких сомнений в Кае, он всегда выкладывается ради команды и оставляет на поле все силы. Мы говорим о потрясающем игроке атаки. У Хаверца есть всё, чтобы забивать много голов и отдавать ассисты. Кай всегда делает всё возможное, о чём бы ты его не просил», – заявил Поттер на пресс-конференции.

На днях Хаверца связывали с переходом в мюнхенскую «Баварию» за сумму в районе 60 миллионов евро.