Поттер: «Надеемся, что Канте вернётся на поле в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, когда рассчитывает увидеть на поле полузащитника Н’Голо Канте, который пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы. Напомним, француз уже приступил к тренировкам с командой, но игроку нужно время для того, чтобы набрать форму.

«Сможет ли Канте сыграть завтра с «Лестером»? Нет, ни в коем случае, он ещё не готов. Ему нужно набрать форму. Мы надеемся, что Н’Голо вернётся на поле в матче с «Эвертоном», который состоится через неделю перед перерывом на матчи сборных», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Канте в данный момент близок к продлению контракта с «Челси». Его нынешнее соглашение истекает в конце сезона.