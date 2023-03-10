Поттер: «Рис Джеймс пропустит матч с «Лестером», Стерлинг под сомнением»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что правый защитник команды Рис Джеймс не поможет «синим» в завтрашнем матче Премьер-лиги против «Лестера» на «Кинг Пауэр Стэдиум». Англичанин также рассказал и о других кадровых проблемах.

«Рис Джеймс заболел, поэтому не тренировался с нами после матча с «Боруссией» Дортмунд. Завтра он не сыграет. У Рахима Стерлинга небольшое повреждение, он находится под сомнением. Обамеянг наверняка тоже завтра не сыграет», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, на счету «Челси» сейчас две победы подряд во всех турнирах. Команда в марте забила три гола – это уже на два больше, чем за весь февраль.