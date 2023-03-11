Роджерс: «Фофана возвращается на прежний уровень»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил нынешнюю форму своего экс-подопечного Уэсли Фофана, который с прошлого лета защищает цвета лондонского «Челси». Напомним, большую часть нынешнего сезона француз пропустил из-за травмы, но по возвращению в строй уже успел отметиться одним голом в АПЛ и помочь своей команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я наблюдал за Уэсли в матче с «Боруссией» Дортмунд. Думаю, он постепенно возвращается на прежний уровень. К сожалению, он был травмирован большую часть сезона. Думаю, он будет отличным игроком для «Челси», – заявил Роджерс на пресс-конференции.