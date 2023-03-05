Гранды АПЛ не отказались от идеи приобретения Кайседо, продлившего контракт с «Брайтоном»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может сменить клуб, несмотря на продление контракта.

Несколькими днями ранее колумбиец заключил новое долгосрочное соглашение с «Брайтоном», что, как предполагалось, может охладить интерес к игроку со стороны других клубов. Согласно сведениям Telegraph, «Ливерпуль» и «Челси» по-прежнему рассматривают возможность приобретения дорогостоящего 21-летнего хавбека, несмотря на его решение продлить контракт с «чайками».

В январе Мойсес Кайседо мог перейти в лондонский «Арсенал» примерно за 80 млн евро, но «Брайтон» отклонил предложение «канониров».