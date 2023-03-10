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​Поттер высказался о ситуации с Маунтом

10 Марта 2023 • 18:53 Комментировать
Лестер
...
Челси
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Через 21 ч. 53 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о будущем полузащитника Мэйсона Маунта. Слухи связывают 24-летнего футболиста с целым рядом английских клубов. Поговаривают, что Маунт не может договориться с «Челси» о новом контракте из-за аппетитов по заработной плате.

«Иногда такие вещи случаются. Это важный контракт для Мэйсона, поэтому он должен принять правильное решение для него и его семьи», - сказал Поттер, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

«Челси» на текущий момент занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 11 марта – против «Лестера» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Мэйсон Маунт
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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