​Поттер высказался о ситуации с Маунтом

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о будущем полузащитника Мэйсона Маунта. Слухи связывают 24-летнего футболиста с целым рядом английских клубов. Поговаривают, что Маунт не может договориться с «Челси» о новом контракте из-за аппетитов по заработной плате.

«Иногда такие вещи случаются. Это важный контракт для Мэйсона, поэтому он должен принять правильное решение для него и его семьи», - сказал Поттер, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

«Челси» на текущий момент занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 11 марта – против «Лестера» на выезде.