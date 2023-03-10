Два гранда АПЛ готовы перехватить Камаду у «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада может переехать в Англию.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» практически договорилась с японцем об условиях летнего перехода в качестве свободного агента. По информации Goal, конкуренцию «шмелям» в борьбе за звезду Бундеслиги намерены составить английский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Даити Камада 13 раз поразил ворота соперников и оформил пять результативных передач в 32 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах текущего сезона. Трансферная стоимость 26-летнего атакующего хабека оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.