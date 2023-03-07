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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш рассказал, почему решил перейти именно в «Челси»

07 Марта 2023 • 00:01 Комментировать
Лестер
...
Челси
11.03 18:00

Полузащитник лондонского «Челси» Жоау Фелиш рассказал, почему предпочёл перейти в стан «синих» прошедшей зимой.

«Челси» — это команда, которая любит атаковать, владеть мячом и доминировать в игре. Они показывают тот футбол, в который я люблю играть. Я чувствую себя совершенно свободно, играя здесь так, как мне нравится. Я люблю это!», - цитирует Фелиша Фабрицио Романо.

Правда, пока статистика Фелиша в «Челси», как и самого клуба, оставляет желать лучшего. У португальца всего один гол в рамках АПЛ за четыре матча. Его он забил в ворота «Вест Хэма» в февральском поединке чемпионата Англии (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоау Фелиш
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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