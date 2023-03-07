Фелиш рассказал, почему решил перейти именно в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Жоау Фелиш рассказал, почему предпочёл перейти в стан «синих» прошедшей зимой.

«Челси» — это команда, которая любит атаковать, владеть мячом и доминировать в игре. Они показывают тот футбол, в который я люблю играть. Я чувствую себя совершенно свободно, играя здесь так, как мне нравится. Я люблю это!», - цитирует Фелиша Фабрицио Романо.

Правда, пока статистика Фелиша в «Челси», как и самого клуба, оставляет желать лучшего. У португальца всего один гол в рамках АПЛ за четыре матча. Его он забил в ворота «Вест Хэма» в февральском поединке чемпионата Англии (1:1).