Поттер: «Мудрик? Мы верим в него, он с каждым днём становится сильнее»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему вингер Михаил Мудрик не появлялся на поле в последних двух матчах. Напомним, с момента своего перехода украинец не отметился ни одним результативным действием.

«Это игрок, в которого мы очень верим. Сейчас он проходит через период адаптации. Когда Михаил пришёл, он начал своего рода предсезонную подготовку. Добиться успеха в Премьер-лиге непросто. Мудрик с каждым днём становится сильнее. Он будет завтра в составе и может сыграть», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Мудрик был куплен у донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов «горняки» в будущем могут получить в виде бонусов.