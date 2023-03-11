​Мудрик неожиданно попал в стартовый состав «Челси»

В двух последних матчах вингер Михаил Мудрик, за которого «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро, не выходил на поле. Украинец проводил по 90 минут в запасе, а команда без него обыгрывала «Лидс» в Премьер-лиге и дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.

И вот теперь Михаил Мудрик попал в стартовый состав «Челси» на гостевую игру против «Лестера», что стало неожиданностью. Полностью состав «пенсионеров» выглядит так:

Кепа, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Лофтус-Чик, Чилуэлл, Энцо Фернандес, Ковачич, Мудрик, Хаверц, Фелиш.

Матч между «Лестером» и «Челси» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.