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​Мудрик неожиданно попал в стартовый состав «Челси»

11 Марта 2023 • 17:29 Комментировать
Лестер
0:0
Челси
1 4.05 X 3.65 2 1.90
1-й тайм

В двух последних матчах вингер Михаил Мудрик, за которого «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро, не выходил на поле. Украинец проводил по 90 минут в запасе, а команда без него обыгрывала «Лидс» в Премьер-лиге и дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.

И вот теперь Михаил Мудрик попал в стартовый состав «Челси» на гостевую игру против «Лестера», что стало неожиданностью. Полностью состав «пенсионеров» выглядит так:

Кепа, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Лофтус-Чик, Чилуэлл, Энцо Фернандес, Ковачич, Мудрик, Хаверц, Фелиш.

Матч между «Лестером» и «Челси» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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