Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» раздумывает над тем, как провернуть трансфер Фелиша на постоянной основе

07 Марта 2023 • 15:59 Комментировать
Лестер
...
Челси
11.03 18:00

«Челси» задумывается над тем, как заполучить нападающего Жоау Фелиша на постоянной основе. По информации от журналиста Саймона Джонсона, «синие» уже хотят провернуть трансфер.

Напомним, сейчас Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды из мадридского «Атлетико». Португалец впечатлил руководство своими выступлениями в первые месяцы, поэтому владельцы клуба хотят сделать трансфер полноценным.

«Челси» понимает, что Фелиш обойдётся им в сумму порядка 125 миллионов евро, что заметно ограничит летний трансферный бюджет. «Синие» также хотят купить нападающего, полузащитника и голкипера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
16:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер оценил игру «Арсенала» без Жезуса
16:20 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган пока не определился с будущим
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» раздумывает над тем, как провернуть трансфер Фелиша на постоянной основе
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Арсенал» нацелились на полузащитника «Боруссии» Дортмунд
15:10 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» и «Интер» поборются за топ-форварда слухи
14:58 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» сохраняет интерес к Кайседо
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеш раздражает игроков «Манчестер Юнайтед»
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «МЮ» раскритиковали Вегхорста за странное действие перед матчем с «Ливерпулем»
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Саа: Теперь «Манчестер Юнайтед» не хватает Роналду 3
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Из «Челси» могут уйти 11 футболистов слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш: «Хаверц забьёт «Боруссии»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о разгроме «МЮ» от «Ливерпуля»: «Это была резня»
12:41 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш – лучший игрок АПЛ по созданным моментам
12:10 · Англия. Премьер-лига
Тимбер высказался о своём будущем – игрока связывают с «Манчестер Юнайтед»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ хотят подписать экс-форварда «Челси» Бачуайи
Все новости
Рекомендуем