«Челси» раздумывает над тем, как провернуть трансфер Фелиша на постоянной основе

«Челси» задумывается над тем, как заполучить нападающего Жоау Фелиша на постоянной основе. По информации от журналиста Саймона Джонсона, «синие» уже хотят провернуть трансфер.

Напомним, сейчас Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды из мадридского «Атлетико». Португалец впечатлил руководство своими выступлениями в первые месяцы, поэтому владельцы клуба хотят сделать трансфер полноценным.

«Челси» понимает, что Фелиш обойдётся им в сумму порядка 125 миллионов евро, что заметно ограничит летний трансферный бюджет. «Синие» также хотят купить нападающего, полузащитника и голкипера.