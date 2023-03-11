Поттер: «Я подобрал правильное время для того, чтобы снова выпустить Кукурелью»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил игру защитника Марка Кукурельи в матче против дортмундской «Боруссии» в ответной встрече ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, испанец помог команде одержать победу 2:0 и выйти в следующий раунд. Марк был признан лучшим игроком того матча.

«Я подобрал правильное время для того, чтобы снова выпустить Кукурелью. Знаю, насколько он хорош и какими качествами обладает. Счастлив, что Марку удалось внести свой вклад в победу над «Боруссией», – признался Поттер на пресс-конференции.

Прошлым летом «Челси» заплатил «Брайтону» за Кукурелью 67 миллионов евро.