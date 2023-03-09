Кукурелья: «Легко критиковать игроков, когда у команды всё плохо»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья высказался о критике футболистов английского гранда.

«Легко критиковать игроков, когда у команды всё плохо, но мы такие же люди. У нас тоже могут быть какие-то проблемы в личной жизни. Это часть жизни, и некоторым людям нужно это понимать», — заявил испанский игрок, чьи слова цитирует пресс-служба «синих». Тем не менее Кукурелья отмечает, что футболистам нужно сохранять спокойствие и усердно работать на поле при первой же возможности.

Напомним, что Марк перешёл в «Челси» перед началом нынешнего сезона. На его счету 27 матчей в рамках всех состязаний и две результативные передачи.