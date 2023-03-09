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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц: «Поттер — великолепный тренер»

09 Марта 2023 • 20:32 Комментировать
Лестер
...
Челси
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11.03 18:00

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о главном тренере команды Грэме Поттере.

«Мы понимаем, какое давление оказывается на Поттера, но это великолепный тренер. В Англии есть очень много специалистов, которые считают себя лучше Поттера, но футболисты «Челси» понимают, какой он отличный тренер. Вся команда поддерживает его», — цитирует Хаверца BeIN Sports.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал в свой актив один ассист.

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 34 очка за 25 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Кай Хаверц
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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