Хаверц: «Поттер — великолепный тренер»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о главном тренере команды Грэме Поттере.

«Мы понимаем, какое давление оказывается на Поттера, но это великолепный тренер. В Англии есть очень много специалистов, которые считают себя лучше Поттера, но футболисты «Челси» понимают, какой он отличный тренер. Вся команда поддерживает его», — цитирует Хаверца BeIN Sports.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал в свой актив один ассист.

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 34 очка за 25 игр.