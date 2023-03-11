Поттер: «Мы должны завершить успешную неделю ещё одной победой»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что думает о предстоящем матче против «Лестера», который состоится в субботу.

Недавно «Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Как я говорил перед матчем с «Лидсом», на тренировках мы видим много позитивных моментов, и наша задача – перенести это на поле. Иногда с этим возникают трудности, но уровень игроков не может подвергаться никаким сомнениям.

Мы хорошо начали неделю, но завтра нам нужно развить успех и добиться ещё одного положительного результата. Лучший способ убедить людей – одерживать победы», – заявил Поттер на пресс-конференции.