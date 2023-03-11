Тен Хаг назвал сроки возвращения Эриксена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, когда полузащитник команды Кристиан Эриксен восстановится после травмы лодыжки, полученной в конце января в кубковой игре против «Рединга», завершившейся победой «красных дьяволов» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что 31-летний датчанин вернётся в строй ближе к концу апреля или началу мая.

«Реабилитация Кристиана Эриксена идёт по плану, и в этом сезоне он ещё сыграет за «Манчестер Юнайтед», но не раньше перерыва на сборные», — сказал тен Хаг.

В нынешнем сезоне Эриксен провёл за «Манчестер Юнайтед» 31 матч, забил два гола и отдал девять результативных передач.