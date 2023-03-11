Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за вратаря «Брентфорда»

11 Марта 2023 • 00:24 Комментировать
Эвертон
...
Брентфорд
1 2.75 X 3.20 2 2.75
Через 17 ч. 0 мин.

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя может продолжить карьеру в одном из грандов Английской премьер-лиги.

Испанец принял решение покинуть свой клуб по окончании сезона, о чём стало известно на днях. Согласно сведениям talkSport, помимо «Манчестер Юнайтед», считающего лидера «Брентфорда» вероятным преемником Давида де Хеа, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм». «Шпоры», напомним, ищут замену Уго Льорису, который показывает не самую уверенную игру в текущем сезоне.

Давид Райя оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро. В 25 матчах нынешней кампании он пропустил 33 гола.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Уго Льорис Давид Де Хеа Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 15:30
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 5.00 1.46
Видео
11.03.23 в 18:00
Лидс Лидс
Брайтон Брайтон
3.30 3.50 2.22
Видео
11.03.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.75
Видео
11.03.23 в 18:00
Лестер Лестер
Челси Челси
3.95 3.65 1.95
Видео
11.03.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.50 4.50 6.60
Видео
11.03.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.20 5.80 1.32
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за вратаря «Брентфорда»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку по-прежнему рассчитывает остаться в «Интере»
10 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Гимараэсом, на которого претендуют «Реал» и «Челси»
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» претендует на новичка сборной Бразилии
23:12 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может продолжить карьеру на родине
23:07 · Англия. Премьер-лига
Усик: «Мудрик может привезти четвёртый «Золотой мяч» на Украину» 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 марта 2023
22:53 · Англия. Премьер-лига
Конте может заменить Моуринью в «Роме» слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 марта 2023
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 марта 2023
22:15 · Англия. Премьер-лига
Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 АПЛ
22:06 · Англия. Премьер-лига
Салах назвал свой любимый гол в АПЛ
21:56 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ готовы перехватить Камаду у «Боруссии» Дортмунд
21:30 · Англия. Премьер-лига
Компани рассказал, кто из тренеров оказал на него наибольшее влияние
21:19 · Англия. Премьер-лига
Ещё один клуб АПЛ нацелился на Абрахама
Все новости
Рекомендуем