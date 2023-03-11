«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за вратаря «Брентфорда»

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя может продолжить карьеру в одном из грандов Английской премьер-лиги.

Испанец принял решение покинуть свой клуб по окончании сезона, о чём стало известно на днях. Согласно сведениям talkSport, помимо «Манчестер Юнайтед», считающего лидера «Брентфорда» вероятным преемником Давида де Хеа, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм». «Шпоры», напомним, ищут замену Уго Льорису, который показывает не самую уверенную игру в текущем сезоне.

Давид Райя оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро. В 25 матчах нынешней кампании он пропустил 33 гола.