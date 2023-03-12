«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Саутгемптону» уже 14 матчей

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает в домашнем матче «Саутгемптон». Для подопечных Эрика тен Хага это удобный соперник, так как «красные дьяволы» не проигрывают «Саутгемптону» уже в четырнадцати матчах кряду в рамках чемпионата (впрочем, нигде больше за последние годы они и не встречались).

В последний раз неудача постигла «Манчестер Юнайтед» 23 января 2016 года, причем это было именно на «Олд Траффорде». Тогда гости победили с минимальным преимуществом.

Следить за событиями игры между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.