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Паркер: «Мактоминай недостаточно хорош, чтобы играть за «Селтик»

11 Марта 2023 • 14:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
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12.03 17:00

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением о будущем игрока манкунианцев Скотта Мактоминая.

Паркер считает, что 26-летний шотландец должен покинуть английский клуб, чтобы получать больше игровой практики и не потерять место в национальной сборной. В качестве нового места работы Мактоминая Паркер предпочёл бы видеть «Рейнджерс».

«Он недостаточно хорош, чтобы играть за «Селтик». У него будет больше шансов играть, если он перейдёт в «Рейнджерс», — цитирует Паркера Mybettingsites.co.uk.

Действующий контракт Мактоминая с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Шотландии в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «красных дьяволов» 30 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Селтик Пол Паркер Рейнджерс Скотт Мактоминай
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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