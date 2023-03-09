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«Манчестер Юнайтед» снова претендует на Рабио

09 Марта 2023 • 22:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
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12.03 17:00

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио вновь попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Француз мог пополнить ряды «красных дьяволов» ещё в прошлом году, но клуб не ободрил его запросы по зарплате. По данным инсайдера Николо Скиры, предстоящим летом «Манчестер Юнайтед» может вновь попытаться подписать Рабио – на этот раз уже в качестве свободного агента. Контракт 27-летнего хавбека с «Ювентусом» истекает в июне. Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль».

Адриен Рабио защищает цвета «бьянконери» с 2019 года. В текущем сезоне он провёл 29 матчей, записав себе в актив семь голов и два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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