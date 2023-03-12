​Тен Хаг: «Мы справимся с отсутствием Каземиро»

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» рано остался вдесятером после удаления Каземиро, однако смог выстоять против «Саутгемптона». Эрик тен Хаг, наставник «Манчестер Юнайтед», выразил уверенность в том, что команда справится с отсутствием Каземиро, который пропустит четыре следующих матча.

- Каземиро сыграл более 500 матчей в Европе, и никогда не получал красной карточки. Сейчас у него уже две красные карточки в АПЛ. Его отсутствие не станет трагедией. Мы справимся. А рефери, конечно, повлиял на эту игру, - цитирует тен Хага Sky Sports.