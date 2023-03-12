​Каземиро получил 2 прямые красные карточки в карьере – обе в 2023 году

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Саутгемптона». Уже по ходу первого тайма команда Эрика тен Хага осталась в меньшинстве – красную карточку за грубый подкат получил Каземиро. Для бразильца это второе прямое удаление в карьере. Первое случилось не так давно – 4 февраля в игре против «Кристал Пэлас». До того момента Каземиро получал красные карточки только после двух предупреждений, причём случалось это всего дважды в «Реале». Э

Следить за матчем Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» можно в текстовой трансляции.