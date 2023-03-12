​Бруну Фернандеш – капитан: «Манчестер Юнайтед» озвучил состав на матч с «Саутгемптоном»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Санчо, Рэшфорд, Вегхорст.

Защитник Гарри Магуайр снова остался в запасе, поэтому с капитанской повязкой на поле выйдет Бруну Фернандеш.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.