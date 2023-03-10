​Тен Хаг: «Может быть, де Хеа мешал ветер или другой мяч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчёт неубедительной игры вратаря Давида де Хеа в матче Лиги Европы против «Бетиса» (победа 4:1).

«Я не могу игнорировать его выступление в этом матче. Во многих играх де Хеа показывал себя очень хорошо. Я не знаю, что произошло на этот раз. Может быть, ему мешал ветер или другой мяч. Может быть, у него были какие-то проблемы. Мы справимся, в воскресенье он выступит лучше. Я уверен, что Давид продолжит прогрессировать», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 марта – против «Саутгемптона».