Топ-клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу

«Манчестер Юнайтед» – главный претендент на подписание нападающего «Ромы» Пауло Дибалы.

Сумма отступных, прописанная в действующем контракте аргентинца, составляет всего 12,5 млн евро. Несколько клубов уже изучают возможность активации данного пункта, но фаворитом в борьбе за 29-летнего игрока на сегодняшний день считается «Манчестер Юнайтед», докладывает Goal. Ранее сообщалось, что «Рома» сможет убрать из договора форварда клаузулу, если взамен повысит ему зарплату.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Пауло Дибалы в 30 млн евро. В текущем сезоне он отметился 12 голами и 8 результативными передачами в 26 матчах.