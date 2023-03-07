Фердинанд – о разгроме «МЮ» от «Ливерпуля»: «Это была резня»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражения «красных дьяволов» 0:7 от «Ливерпуля», которое случилось в воскресенье на «Энфилде». Напомним, это поражение стало крупнейшим для «Манчестер Юнайтед» за всё время выступлений в Английской премьер-лиге.

«Нас просто растерзали. Это была резня. Настоящая бойня на «Энфилде». Это всё, что я могу сказать. Игроки наверняка ощущают стыд», – цитирует Фердинанда Anfield Watch.

«Ливерпуль» благодаря победе над «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку в чемпионате Англии. Команда Юргена Клопп отсатёт на три очка от зоны Лиги чемпионов, имея при этом матч в запасе.