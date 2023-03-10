«Манчестер Юнайтед» помимо Кейна рассматривает ещё двух форвардов

«Манчестер Юнайтед» активно ищет варианты для усиления центра нападения в грядущее летнее трансферное окно. Журналист Самуэль Лакхёрст ранее уже сообщил, что главной целью команды главный тренер Эрик тен Хаг уже определил форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Тем не менее, если верить источнику, у «красных дьяволов» есть ещё два кандидата.

По информации от Лакхёрста, «Манчестер Юнайтед» также следит за нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, который является лучшим бомбардиром Серии А. На радаре у манкунианцев остаётся и форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуш, возглавляющий бомбардирскую гонку чемпионата Португалии.

Кейн и Осимхен оцениваются в сумму свыше 100 миллионов евро, тогда как Рамуша «Бенфика» будет готова оценить за 80 миллионов.