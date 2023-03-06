Булыкин: «Интересно, как «МЮ» отреагирует на разгром от «Ливерпуля»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил сокрушительное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:7) в рамках 26 тура АПЛ. Напомним, «МЮ» пропустил на «Энфилде» вчера семь голов, повторив самые крупные поражения в клубной истории.

«Неожиданный результат. 7:0 – такого никто не мог предположить. Но такое случается, когда у одной команды семь голов после восьми нанесённых ударов. Я когда за «Динамо» выступал, мы однажды победили «Зенит» со счётом 7:1, однако игра команд на поле была равной», - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Бывший форвард добавил, что теперь ему очень интересно, как «МЮ» отреагирует на такой нокдаун в следующих матчах.

Напомним, что до вчерашнего поражения подопечные Эрика тен Хага никому не проигрывали 11 матчей подряд. На столь удачном отрезке нидерландец завоевал первый трофей в своей карьере с «манкунианцами» - Кубок лиги.