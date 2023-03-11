Швайнштайгер: «Де Хеа при первой же встрече спросил у меня, кто лучше: он или Нойер?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер сравнил Давида де Хеа с Мануэлем Нойером, с которым немец тоже выступал в одной команде.

«Как только я перешёл в «Манчестер Юнайтед», Де Хеа при первой же встрече спросил у меня, кто лучше: он или Нойер?. Я сразу же ему ответил, что Мануэль находится на совершенно другом уровне. С тех пор Давид после каждого хорошего матча в своём исполнении переспрашивал у меня этот вопрос. Даже сейчас я могу сказать, что Нойер был лучше», – заявил Швайнштайгер в беседе с BBC.

У де Хеа в конце сезона истекает контракт с «Манчестер Юнайтед». 32-летний голкипер выступает за «красных дьяволов» с 2011 года.