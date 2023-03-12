Каземиро получил 2 красные карточки в 19 матчах АПЛ, в Ла Лиге – 2 в 222

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вновь был удалён с поля в матче Английской премьер-лиги.

Бразилец получил прямую красную карточку на 34-й минуте сегодняшнего поединка против «Саутгемптона», завершившегося нулевой ничьей. Удаление стало для игрока вторым в рамках английского чемпионата. Как отмечает MisterChip, хавбек уже сравнялся с собственным показателем красных карточек в составе мадридского «Реала» в рамках Ла Лиги, при этом в Испании игрок провёл 222 матча, а в Англии – всего 19.

Как стало известно позднее, Каземиро будет дисквалифицирован на четыре поединка.