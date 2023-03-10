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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» впервые с 2000 года забил 2+ гола в 15 домашних матчах подряд

10 Марта 2023 • 02:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Бетис
окончен

«Манчестер Юнайтед» продлил впечатляющую голевую серию в домашних поединках.

В четверг коллектив Эрика тен Хага уверенно одолел в родных стенах испанский «Бетис» (4:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Как отмечает Opta, «красные дьяволы» забили два или более гола в 15 домашних матчах кряду – это произошло лишь в четвёртый раз за всю историю и впервые за 23 года.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» с «Бетисом» состоится 16 марта. Перед этим (12 марта в 17:00 по московскому времени) команде предстоит провести ещё один поединок на «Олд Траффорд» – против «Саутгемптона» в рамках Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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