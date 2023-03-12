Де Хеа: «Рефери должны быть последовательными»

В домашнем матче двадцать седьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» рано остался вдесятером после удаления Каземиро, однако смог выстоять против «Саутгемптона».

Испанский вратарь Давид де Хеа считает, что Каземиро не повезло, в то же время, рефери поступил с ним излишне строго.

- Я думаю, что Каземиро просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но нога поехала вверх. Судьям не хватает последовательности в своих решениях. Иногда показывают красные карточки, иногда не показывают. Теперь Каземиро пропустит четыре матча, но у нас есть кому его заменить, - цитирует де Хеа Sky Sports.